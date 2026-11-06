GeoPark vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GeoPark lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 149,98 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GeoPark 411,84 ARS je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat GeoPark 174,23 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 166,18 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at