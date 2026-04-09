Energie Holdings Aktie
WKN DE: A1XEDG / ISIN: US29271Y1064
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09.04.2026 10:37:13
Geopolitik, Energie-Schock und neue Chancen: Wohin steuern die Märkte?
Wie robust ist die Weltwirtschaft wirklich? Im neuen Podcast von finews spricht Tilmann Galler von J.P. Morgan Asset Management über die entscheidende Rolle der Strasse von Hormuz, steigende Energie-Risiken und deren Einfluss auf Inflation und Märkte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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