Geopulse Exploration: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Geopulse Exploration veröffentlichte am 29.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at