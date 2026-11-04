Rieter AG / Key word(s): Personnel

Georg Stausberg takes over as CEO of the Rieter Group with immediate effect Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR



04-Nov-2026 / 06:29 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

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Relindis Wieser

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