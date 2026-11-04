Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|
04.11.2026 06:29:04
Georg Stausberg takes over as CEO of the Rieter Group with immediate effect Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
|
Rieter AG / Key word(s): Personnel
Rieter AG . Klosterstrasse 20 . P.O. Box . CH-8406 Winterthur
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Rieter AG
|Klosterstrasse 20. Postfach.
|8406 Winterthur
|Switzerland
|Phone:
|+41 52 208 70 45
|Fax:
|+41 52 208 70 60
|E-mail:
|investor@rieter.com
|Internet:
|www.rieter.com
|ISIN:
|CH0003671440
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2427918
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2427918 04-Nov-2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
|
04.11.26
|Georg Stausberg takes over as CEO of the Rieter Group with immediate effect Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR (EQS Group)
|
04.11.26
|Georg Stausberg übernimmt per sofort die Führung des Rieter-Konzerns als CEO Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)
|
30.10.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rieter von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
29.10.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.10.26
|Zuversicht in Zürich: SPI am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI legt zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|Rieter Investor Update 2026 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)
|
28.10.26
|Rieter Investor Update 2026 Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR (EQS Group)
Analysen zu Rieter AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rieter AG (N)
|2,47
|0,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX dreht ins Plus -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Start leicht abwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.