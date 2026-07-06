06.07.2026 22:32:26

George E. Johnson, Who Built a Black Hair-Care Empire, Dies at 99

Mr. Johnson’s hair-product company, a longtime sponsor of “Soul Train,” was the first Black-owned company listed on a major American stock exchange.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Fehlende Impulse: ATX stabil -- DAX nach neuen Rekordmarken stabil -- Wall Street letztlich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kam zum Wochenstart kaum vom Fleck. Am deutschen Aktienmarkt setzte nach einem neuem Allzeithoch eine Seitwärtsbewegung ein. Die Wall Street machte am Montag Gewinne. In Asien bewegten sich die Börsen in unterschiedliche Richtungen.
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