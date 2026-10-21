CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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21.10.2026 11:04:00
George Foreman’s lavish Texas estate with 50-car garage is listed for $6 million
The sprawling Texas estate where boxing legend George Foreman spent the final decades of his life has hit the market for $6 million—offering a rare glimpse inside the private world of the heavyweight champion.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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