George Kurtz Just Announced Incredible News for CrowdStrike Investors and the Artificial Intelligence (AI) Industry

CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) is one of the world's largest cybersecurity vendors. Its Falcon platform is a holistic, all-in-one solution for securing the entire enterprise, from cloud networks to endpoints. The company continues to expand Falcon by introducing new features that will protect customers from the growing threats posed by artificial intelligence (AI).

At CrowdStrike's Fal.Con conference in Europe on Nov. 3, chief executive George Kurtz announced a revolutionary new product called the AI Kill Switch, which allows enterprises to seize full control over the AI agents in their networks.

This product will be a game-changer not only for CrowdStrike, but potentially for the entire AI industry. Here's why.

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