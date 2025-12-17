George Risk Industries A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

George Risk Industries A ließ sich am 15.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat George Risk Industries A die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 USD, nach 0,450 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 6,3 Millionen USD gegenüber 5,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at