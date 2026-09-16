George Risk Industries A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

George Risk Industries A lud am 14.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte George Risk Industries A 0,770 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 6,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at