Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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15.05.2026 23:29:00
George Soros’s fund buys Berkshire Hathaway stock — now that Buffett is gone
The value of Soros Fund Management’s equity holdings increased during the first quarter in a down market, as it boosted stakes in Nvidia and Apple.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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