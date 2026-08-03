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03.08.2026 06:31:29
George Weston hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
George Weston lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,35 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,670 CAD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,55 Prozent auf 15,20 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,82 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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