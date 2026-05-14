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14.05.2026 06:31:29
George Weston verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
George Weston hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,28 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte George Weston 0,210 CAD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat George Weston 14,64 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,29 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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