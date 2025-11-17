|
17.11.2025 06:31:29
George Weston vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
George Weston veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 CAD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat George Weston im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 19,55 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 18,69 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
