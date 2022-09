Georgien sagt schnelle Erfüllung der EU-Anforderungen zu

Berlin (Reuters) - Georgien will nach Angaben von Ministerpräsident Irakli Garibaschvili sehr schnell die zwölf Kriterien erfüllen, die die EU für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen gesetzt hat.

Er werde auch der Opposition einen Dialog anbieten, um diese für die nötigen Reformen an Bord zu haben, sagte Garibaschvili am Mittwochabend nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz. Die Europäische Union (EU) hatte dem Land im Juni eine Beitrittsperspektive gegeben, zusammen mit der Ukraine und Moldawien. Garibaschvili wollte nicht sagen, in wie viele Jahren er sein Land in der EU sieht.

Scholz ermutige die georgische Regierung zu Reformen. Ihm sei bewusst, welch große nationale Anstrengung dies sei. "Deutschland wird Georgien dabei unterstützen." Das Land am Schwarzen Meer strebt seit langem in EU und Nato. Russland unterstützt die abtrünnigen Provinzen Abchasien und Südossetien militärisch.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)