Georgischer Milliardär legt nach: Klage nun auch in Genf

Der ehemalige georgische Premier und Oligarch Bidzina Iwanischwili hat sich bereits in Prozessen in Bermuda und Singapur mit Schadensersatzforderungen gegen die Credit Suisse durchgesetzt. Jetzt läuft laut Medienberichten auch in Genf eine Klage. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch Zum vollständigen Artikel