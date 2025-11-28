Georox Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Georox Resources präsentierte in der am 27.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Georox Resources hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at