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28.05.2026 06:31:29
Georox Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Georox Resources äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Umsatzseitig standen 4,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Georox Resources 4,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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