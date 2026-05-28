Georox Resources präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Georox Resources äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig standen 4,0 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 5,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Georox Resources 4,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at