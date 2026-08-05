Georox Resources präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Georox Resources hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 5,2 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,2 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at