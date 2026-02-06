Geospace Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Geospace Technologies lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,76 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Geospace Technologies ein EPS von 0,650 USD in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 25,6 Millionen USD, gegenüber 37,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31,25 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at