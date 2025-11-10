Geostr präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Geostr ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Geostr die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 7,62 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Geostr noch ein Gewinn pro Aktie von 3,91 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 7,08 Milliarden JPY gegenüber 5,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at