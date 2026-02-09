|
Geostr präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Geostr hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 8,36 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Geostr 2,99 JPY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Geostr mit einem Umsatz von insgesamt 6,36 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,03 Prozent gesteigert.
