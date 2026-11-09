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09.11.2026 06:31:29
Geostr präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Geostr gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 4,87 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geostr 7,62 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 27,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,08 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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