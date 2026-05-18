Geostr zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Geostr lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 37,16 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Geostr 11,01 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9,92 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 10,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 59,41 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 26,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 28,86 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 28,53 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at