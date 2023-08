Geothermie und Wahlkampf - Scholz erneut in Bayern

GERETSRIED/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zum zweiten Mal binnen sieben Tagen ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Bayern unterwegs. In Geretsried südlich von München will Scholz zunächst ein Geothermieprojekt besuchen: Eine kanadische Firma realisiert dort ein kommerzielles Geothermiekraftwerk mit neuartiger Technologie. Mit dabei sind auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP).

Am späten Nachmittag ist Scholz dann bei einem Wahlkampftermin in München: In einer Diskussion mit Landtagsspitzenkandidat Florian von Brunn will er sich Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellen. Erst am vergangenen Freitag war Scholz gemeinsam mit von Brunn bei einer Wahlkampfkundgebung auf dem Münchner Marienplatz aufgetreten./ctt/DP/stw