Geotrans: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Geotrans ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Geotrans die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 PLN. Im Vorjahresquartal waren 0,370 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,8 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 36,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geotrans 6,0 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,120 PLN beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,990 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,17 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 20,46 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at