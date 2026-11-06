Geotrans stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Geotrans hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,150 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Geotrans in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,7 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 5,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at