GeoVax Labs stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GeoVax Labs lud am 27.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,97 USD. Im Vorjahresquartal hatten -8,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at