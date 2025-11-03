Geovis Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Geovis Technology A hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,08 CNY. Im letzten Jahr hatte Geovis Technology A einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 860,3 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 902,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at