03.11.2025 06:31:29
Geovis Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Geovis Technology A hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,08 CNY. Im letzten Jahr hatte Geovis Technology A einen Gewinn von 0,060 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 860,3 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 902,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
