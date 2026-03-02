02.03.2026 06:31:29

Geovis Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Geovis Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 62,21 Prozent auf 472,5 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,25 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,040 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,440 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Geovis Technology A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 17,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,68 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,24 Milliarden CNY im Vorjahr.

