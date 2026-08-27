Geovis Technology A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Geovis Technology A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Geovis Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,070 CNY vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 63,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 843,7 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 311,6 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at