Geovis Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Geovis Technology A hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 266,3 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 69,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Geovis Technology A 860,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at