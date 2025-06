Geplante Aufspaltung schickt Warner Bros. Discovery-Aktien in die Höhe

Warner Bros. Discovery-Aktien verzeichnen am Montag deutliche Kursgewinne. Der Medienkonzern plant eine Aufspaltung in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen.

Die Aktien von Warner Bros. Discovery stehen am Montag auf den Kaufzetteln. An der NASDAQ geht es zeitweise 5,40 Prozent auf 10,35 US-Dollar nach oben. Der Medienkonzern plant, sich in zwei eigenständige, börsennotierte Unternehmen aufzuteilen. Demnach soll das Unternehmen Streaming & Studios aus Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO und HBO Max sowie deren Film- und Fernsehbibliotheken bestehen. Zu Global Networks sollen Unterhaltungs-, Sport- und Nachrichtensender wie CNN, TNT Sports und Discovery gehören, sowie frei empfangbare Sender in Europa, der Streaming-Dienst Discovery+ und der "Bleacher Report".

dpa-AFX