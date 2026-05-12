Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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12.05.2026 15:14:00
Geplante Paketabgabe für Handelsverband und FPÖ ein Inflationstreiber
Rund 280 Millionen Euro jährlich soll die Paketabgabe laut Finanzministerium bringen. Die Abgabe entfällt nur auf Geschäfte mit Endkunden, B2B-Onlineshops sind davon nicht betroffen. Paketsteuer müssen in Österreich ab Herbst unter anderem Amazon, MediaMarkt, Niceshops, Otto, Shein, Temu und Zalando abführen. Kleine Händler, die über größere Online-Marktplätze (u.a. Amazon) ihre Waren verkaufen, sind auch von der Abgabe betroffen. Das parlamentarische Begutachtungsverfahren zur Paketsteuer endet am 26. Mai.
Händler wollen keinen "nationalen Alleingang"
Der Handelsverband drängt auf einen Stopp des "nationalen Alleingangs" und stattdessen die Unterstützung der bereits beschlossenen EU-Maßnahmen. "Die geplante Paketabgabe ist ein 2-Euro-Österreich-Aufschlag im Onlinehandel", kritisierte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Dienstag in einer Aussendung. Die Abgabe werde "die Preise im E-Commerce erhöhen, durch die Meldepflichten weitere Bürokratie erzeugen und zusätzlichen Inflationsdruck erzeugen, der gegen die geplante Entlastung bei Grundnahrungsmitteln durch die Mehrwertsteuer-Halbierung wirkt".
Die FPÖ ortet "einen Anschlag auf Konsumenten, Wirtschaft und Standort". "Hier wird unter dem Vorwand, internationale Onlineunternehmen zu besteuern, ein direkter Anschlag auf den heimischen Handel und die Geldbörsen der Bürger verübt", monierte FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz.
Otto und XXXLutz sehen rechtliche Probleme
Die Paketsteuer sorgt für viel Unmut bei den Händlern. Den Versandhändler Otto würde die Paketabgabe in Österreich bis zu 8 Mio. Euro im Jahr kosten. Kosten, die man an die Kunden weitergeben müsste. "So eine Abgabe kann rechtlich gar nicht halten. Ein Staat muss für klare Rahmenbedingungen und Rechtsbedingungen sorgen", sagte Otto-Austria-Geschäftsführer Harald Gutschi im April zur APA. Otto würde "natürlich rechtlich dagegen vorgehen", kündigte Gutschi an. Auch XXXLutz sieht rechtliche Probleme bei der Abgabe.
cri/fel
ISIN US0231351067 WEB http://www.amazon.com/ https://www.otto.de https://www.handelsverband.at/
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