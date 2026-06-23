Geplanter Anschlag an Trumps Geburtstag: Weitere Männer festgenommen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Bundespolizei FBI hat wegen eines mutmaßlich geplanten Anschlags auf das Kampfsportevent am Geburtstag von Präsident Donald Trump zwei weitere Männer festgenommen. Beiden werde Verschwörung zum Mord vorgeworfen, teilte das US-Justizministerium mit. Einer der Männer war demnach bereits am Freitag festgenommen worden, der andere am Sonntag. Beide seien am Montag erstmals vor Gericht erschienen.

Das Justizministerium hatte bereits in der vergangenen Woche darüber informiert, dass es im Zusammenhang mit dem mutmaßlich geplanten Anschlag auf das Event vor dem Weißen Haus am 14. Juni fünf andere Verdächtige ins Visier genommen habe. Auch sie werden unter anderem der Verschwörung zum Mord beschuldigt. Der Vorwurf: Die Männer sollen es auch auf das Leben von Regierungsmitgliedern abgesehen haben.

Die Verdächtigen wollten nach Angaben des Justizministeriums mit Sprengstoff bestückte Drohnen rund um das Kampfsportevent einsetzen, um eine Evakuierung der Veranstaltung zu erzwingen. Im Anschluss sollten Scharfschützen demnach "hochrangige Ziele" in der flüchtenden Menschenmenge ins Visier nehmen. Das FBI und die Strafverfolgungsbehörden seien bereits am 10. Juni auf eine "potenzielle Bedrohung" für die Veranstaltung aufmerksam geworden, schrieb FBI-Chef Kash Patel vergangene Woche auf der Plattform X. Letztlich sei der geplante Anschlag durch Festnahmen verhindert worden.

Um welche Veranstaltung es geht

An Trumps 80. Geburtstag hatten in einer eigens vor dem Weißen Haus errichteten Arena martialische Käfigkämpfe der Profiliga Ultimate Fighting Championship (UFC) stattgefunden. Trump gilt als Fan von Mixed Martial Arts - einem oft blutigen Kampfsport, der Techniken unter anderem aus dem Boxen, Ringen, Kickboxen, Karate und Jiu-Jitsu vereint. Neben dem Präsidenten und seiner Familie zählten auch mehrere Kabinettsmitglieder zu den Gästen.

Offiziell wurde das Event nicht mit Trumps Geburtstag begründet, sondern mit den Feierlichkeiten rund um den 250. Unabhängigkeitstag der USA. Dieser ist allerdings auf den 4. Juli datiert./fsp/DP/zb