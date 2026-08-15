Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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15.08.2026 18:14:00
Geplanter Börsengang: Anthropic könnte SpaceX bei Weitem übertreffen
Anthropics Börsengang könnte Geschichte schreiben. Eine Umsatzprognose von bis zu 200 Milliarden US-Dollar für 2028 soll eine enorme IPO-Bewertung ergeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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