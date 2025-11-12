Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
12.11.2025 18:14:00
Gerade beim Sport? Dann packt Google den Geschäftsvertrag in einen Podcast
Google Drive erhält eine neue KI-Funktion, die wichtige PDF-Dokumente automatisch in Audio-Zusammenfassungen im Podcast-Stil umwandelt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
