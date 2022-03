Gerard Perrier Industrie SA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gerard Perrier Industrie SA präsentierte in der am 25.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,19 EUR beziffert. Im Vorjahr hatten 3,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Gerard Perrier Industrie SA 233,70 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 191,30 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 4,19 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 233,70 Millionen EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at