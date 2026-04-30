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30.04.2026 23:19:38
Geräusche der Flugabwehr in Teheran zu hören
TEHERAN (dpa-AFX) - In der iranischen Hauptstadt Teheran sind wieder Geräusche der Flugabwehr zu hören gewesen. Der staatliche Rundfunk Irib berichtete, die Flugabwehr habe sich in den frühen Abendstunden gegen Kleinstflugkörper gerichtet, deren Herkunft unklar sei.
Schon in den vergangenen Tagen gab es Berichte, dass die Flugabwehr in Teheran aktiviert worden war. Im Iran-Krieg gilt derzeit eine Waffenruhe. Diese hatte US-Präsident Donald Trump einseitig und für unbestimmte Zeit verlängert. Verhandlungen zwischen den Kriegsparteien waren in den vergangenen Wochen ins Stocken geraten./mar/DP/he
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