Gerdau: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gerdau hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,64 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,160 BRL erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,97 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,82 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,690 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,18 BRL je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 69,86 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 67,03 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at