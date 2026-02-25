|
25.02.2026 06:31:29
Gerdau: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gerdau hat am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,64 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,160 BRL erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,97 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,82 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,690 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,18 BRL je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 69,86 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 67,03 Milliarden BRL in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.