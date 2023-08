Gerdau: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gerdau hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2023 abgelaufen war.

Mit einem Umsatz von 3,71 Milliarden USD, gegenüber 4,33 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,37 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at