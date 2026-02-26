26.02.2026 06:31:29

Gerdau: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Gerdau hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -681,92 ARS. Ein Jahr zuvor waren 109,56 ARS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gerdau in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 57,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4 521,50 Milliarden ARS im Vergleich zu 2 879,81 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 615,28 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatte Gerdau ein EPS von 1481,13 ARS je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Gerdau in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 36,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15 573,38 Milliarden ARS im Vergleich zu 11 384,75 Milliarden ARS im Vorjahr.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
