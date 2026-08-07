Gerdau gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Gerdau hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,74 BRL. Im letzten Jahr hatte Gerdau einen Gewinn von 0,430 BRL je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Gerdau 17,87 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,53 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at