Gerdau mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gerdau hat am 23.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Gerdau ein Ergebnis je Aktie von 0,030 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,15 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,88 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,120 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Gerdau ein Gewinn pro Aktie von 0,400 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,50 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 12,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at