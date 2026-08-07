Gerdau präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gerdau veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gerdau in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,54 Milliarden USD im Vergleich zu 3,09 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at