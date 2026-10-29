Gerdau: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Gerdau lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,79 BRL gegenüber 0,540 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 18,69 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Gerdau 17,98 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at