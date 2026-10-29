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29.10.2026 06:31:29
Gerdau: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Gerdau lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 0,79 BRL gegenüber 0,540 BRL je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat Gerdau mit einem Umsatz von insgesamt 18,69 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,98 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 3,93 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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