Gerdau stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gerdau hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,74 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Gerdau noch ein Gewinn pro Aktie von 0,430 BRL in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 17,87 Milliarden BRL gegenüber 17,53 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at