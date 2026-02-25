Gerdau stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gerdau präsentierte am 23.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,64 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Gerdau 0,160 BRL je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Gerdau im vergangenen Quartal 16,97 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gerdau 16,82 Milliarden BRL umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,690 BRL. Im letzten Jahr hatte Gerdau einen Gewinn von 2,18 BRL je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Gerdau im vergangenen Geschäftsjahr 69,86 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gerdau 67,03 Milliarden BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at