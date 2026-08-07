Gerdau vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Gerdau hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 825,29 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 348,60 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 4 982,61 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 40,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3 552,04 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at