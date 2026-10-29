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29.10.2026 06:31:29
Gerdau: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Gerdau hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Gerdau hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,64 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Gerdau einen Umsatz von 3,30 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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